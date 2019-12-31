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00:34 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Источник: РИА Новости

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил Миллер.

«С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», — сообщил он.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более семи миллиардов долларов.

Он добавил, что документ предусматривает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Позднее компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.

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