Газпром подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам: «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года».
Сообщение о подписании пришло когда в Москве уже было 31 декабря, но в месте подписания — в Вене и, соответственно, на документах — 30 декабря.
«Газпром» сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером, — подчеркнул глава «Газпрома».
В частности, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее, в предусмотренный протоколом срок, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины.
«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. «Таким образом, “Нафтогаз” выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски», — комментирует «Газпром» в своем релизе.
«Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, «Газпром» и ОГТСУ — межоператорское соглашение.
Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.