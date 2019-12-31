В Латвии предложили брать плату за русский язык

Согласно инициативе, платить надо будет за общение на русском языке с сотрудниками государственных служб и коммерческих компаний, передает «Федеральное агентство новостей».
Парламентарий предлагает, чтобы клиент, желающий общаться на русском, оплачивал это по тарифу за услуги переводчика.
«Сколько стоят десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — €10 за пять минут. Время исправить старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика следует платить», — написала Мартужа.
В апреле конституционный суд Латвии признал перевод школ национальных меньшинств (в том числе русских) на латышский язык соответствующим конституции страны. Инициатива о введении обучения только на латышском вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии. Они проводили демонстрации, направляли петицию за сохранение двуязычного обучения.
В настоящее время в Латвии проживает менее 2 млн человек, около 40% из которых — русскоговорящие. При этом латышский считается государственным языком, а русский — иностранным.