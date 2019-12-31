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02:04 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»

БЕЛГРАД, 31 дек — РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране «последнее предупреждение» в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.

Источник: РИА "Новости"

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Граждане протестовали на севере страны. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта.

В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в ряде городов прошли акции протеста. МВД сообщило о восьми пострадавших полицейских, свыше десяти человек были задержаны.

«Призываю духовенство СПЦ в Черногории вернуться в церкви и храмы, позвать верующих служить и быть в храмах, не подталкивать к сопротивлению властям в связи с этим законом, потому что они выходят из церквей после литургии и происходят беспорядки и нападения на полицию, граждан и имущество», — разместило правительство видео заявления Марковича.

«Митрополии Черногорско-Приморской советую не подстрекать недовольство и беспорядки, и это последнее предупреждение в этом смысле», — подчеркнул глава черногорского кабмина и добавил, что власти больше не допустят беспорядков.

Премьер отметил, что его также удивило, что власти Сербии не отреагировали на попытку сожжения черногорского флага на протесте молодежи перед посольством Черногории в Белграде.

Представители СПЦ в воскресенье отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы СПЦ в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи призвали верующих «молитвенно выражать протест», а полицию и руководство страны — не применять силу. В понедельник в нескольких городах Черногории прошли мирные акции протеста.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в минувшую пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона.

Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. Собравшиеся у храма Святого Василия Острожского в центре города около шести тысяч человек потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

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