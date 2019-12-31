Захарова назвала империализм реальностью современного мира

«Те труды, которые описывали империализм, они все столетней давности, а то и больше, и, казалось бы, мир-то уже как бы иной. Но сейчас ты понимаешь, что писали провидцы. Это просто реальность, это описание реальности. Вот это он и есть, империализм — то, что сейчас мы наблюдаем», — заявила она.
Захарова описала механизмы, которые используются в этой системе взаимоотношений между странами.
Сначала политическими методами достигается размещение в стране военных баз, контингентов и даже ядерных вооружений другого государства.
Потом создаются условия, для того чтобы привести в эту страну крупных финансово-экономических операторов. Затем, когда экономика страны становится полностью зависимой от указанного государства, выстраиваются новые правила игры. При этом размещенные ранее контингенты не позволяют попавшей под влияние стране думать ни в каком ином русле, нежели предлагаемом извне, добавила официальный представитель МИД.