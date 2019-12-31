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10:49 (мск), источник: РИА Новости

Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться.

Источник: РИА Новости

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти.
Дмитрий Медведев
премьер-министр РФ

По его словам, правительство РФ и «Газпром» длительное время работали над урегулированием проблемы с Украиной, как в двустороннем, так и трехстороннем форматах.

«Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — добавил премьер.

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