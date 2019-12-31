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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Сотни жителей иракского Багдада пошли на штурм посольства США из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории страны. Об этом сообщает The Independent.

Источник: AP 2019

Беспорядки начались после похорон тех, кто погиб от удара американских самолетов. Оплакивавшие их иракцы прошли в специальную укрепленную зону вокруг посольства и дошли до его стен.

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Журналисты, присутствовавшие на месте, сообщили, что толпа скандировала лозунги и размахивала флагами «Хезболлы» и Ирака.

Охрана посольства отступила за стены, а протестующие закидали здание бутылками с водой и сломали внешние камеры наблюдения. Часть флагов «Хезболлы» развесили прямо на ограде посольства.

29 декабря США атаковали три объекта в Западном Ираке и два — в Восточной Сирии, среди них были оружейные склады и командные пункты группировок. Сообщалось о более 30 убитых и по меньшей мере 45 раненых.

При этом 28 декабря агентство Reuters сообщало о гибели американского военного-контрактника при обстреле базы недалеко от иракского города Киркук.

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