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13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Зеленский обсудили обмен пленными и газовый контракт

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили прошедший в Донбассе обмен пленными, а также подписанный «Газпромом» и «Нафтогазом» газовый контракт. Они также поздравили друг друга с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба президента Украины.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму или на территории России, и россиян, удерживаемых на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook. Президенты также выразили надежду на скорое прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

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Как рассказали в Кремле, во время беседы была подчеркнута важность заключенной сделки по газу, а также «отмечен конструктивный характер» проведенных «Газпромом» и «Нафтогазом» переговоров, итоги которых «создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем». «Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского “комплекса мер” сторонами внутриукраинского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля. Президенты двух стран также высказались «за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», добавили в Кремле.

Напомним, в ночь на 31 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали комплект соглашений и контрактов для реализации протокола по газу. В рамках пятилетнего контракта объем транзита в 2020 году составит 65 млрд, в период 2021—2024 годов — по 40 млрд куб. м. Владимир Зеленский рассчитывает за это время получить около $7 млрд прибыли, а Минэнерго Украины ждет $2−3 млрд ежегодно. В рамках соглашения стороны договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.

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