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13:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия приготовилась расширять сотрудничество с НАТО

В Министерстве обороны Белоруссии заявили о готовности расширять сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По мнению ведомства, это соответствует многовекторной политике белорусского государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами.

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«Белоруссия заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее представители Белоруссии уже говорили о своих намерениях принять участие в учениях альянса. 9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев сообщил, что официальный Минск ведет переговоры с представителями НАТО о возможных форматах военных маневров.

При этом он отметил, что учения могут пройти лишь с тем условием, что «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия».

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