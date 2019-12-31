Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

«Президент на это отвечает достаточно традиционно, какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей», — сказал Песков во вторник журналистам.
«Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года — такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить, и пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что это происходит на фоне «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности».
Вот это, наверное, главное достижение — российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, а также социальная сфера сохраняют свою устойчивость.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента отметил, что есть много резервов для наверстывания темпов роста экономики в предстоящие годы.