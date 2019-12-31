Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби».
«В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти)», — написал Трамп в Twitter.
Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».
Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки “Катаиб Хезболлах” по иракским базам». В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлах».