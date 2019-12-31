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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за организацией штурма американского посольства в Ираке и понесет за это полную ответственность.

Источник: РИА Новости

Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби».

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«В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти)», — написал Трамп в Twitter.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе «зеленой зоны» иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки “Катаиб Хезболлах” по иракским базам». В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании «Хезболлах».

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В мае и июне в Персидском заливе были атакованы несколько нефтяных танкеров. США обвиняют в нападениях Иран и усиливают там военное присутствие.

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