17:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите
Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара
Они обратили внимание на недавние заявления российского лидера, порассуждавшего о роли Варшавы во Второй мировой войне. По их словам, особенно возмутительна «манипуляция» с запиской посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве.
Представители еврейской общины напомнили, что Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения, однако сделала это частично в сотрудничестве с сионистским движением (идеологическая концепция, главной идеей которой является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле — прим. «Ленты.ру»), которому она тайно оказывала военную поддержку. В то же время в 1938 году, когда Третий рейх изгнал тысячи польских евреев, польские дипломаты, в том числе лично Липски, оказали им поддержку.
«Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — объяснили они.
В заявлении указано, что фальсификация истории угрожает современной европейской идентичности.
30 декабря
Тема предвоенной политики ряда европейских государств была затронута Путиным на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ — тогда он упомянул и польского посла в Третьем рейхе. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.