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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны. Об этом пишет газета Rzech Pospolita.

Источник: Reuters

Они обратили внимание на недавние заявления российского лидера, порассуждавшего о роли Варшавы во Второй мировой войне. По их словам, особенно возмутительна «манипуляция» с запиской посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве.

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Представители еврейской общины напомнили, что Польша поддержала эмиграцию 10 процентов своего еврейского населения, однако сделала это частично в сотрудничестве с сионистским движением (идеологическая концепция, главной идеей которой является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине — в Израиле — прим. «Ленты.ру»), которому она тайно оказывала военную поддержку. В то же время в 1938 году, когда Третий рейх изгнал тысячи польских евреев, польские дипломаты, в том числе лично Липски, оказали им поддержку.

«Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — объяснили они.

В заявлении указано, что фальсификация истории угрожает современной европейской идентичности.

Еврейская община обратила внимание на то, что в настоящее время немецкие власти не скрывают правду о войне — того же они пожелали и российским властям.

30 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин намеренно пытается оболгать страну из-за давления на современной геополитической арене. Он пришел к выводу, что слова российского лидера были «попыткой скрыть существующие проблемы».

Тема предвоенной политики ряда европейских государств была затронута Путиным на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ — тогда он упомянул и польского посла в Третьем рейхе. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

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