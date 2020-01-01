Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

«КНДР не прекратит и будет продолжать разработку стратегического оружия, необходимого для защиты страны, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена и на Корейском полуострове не будет установлен устойчивый мир. В скором времени мы покажем (всем — ред.) новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР», — заявил Ким Чен Ын в ходе доклада на четвертом дне пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР.
Первый день 5-ого пленума ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел в субботу под председательством лидера страны Ким Чен Ына, обсуждались «важные вопросы» партийного строительства и национальной обороны. КНДР сообщала ранее, что заседание состоится в конце декабря для принятия решений по важным вопросам в связи с изменившейся обстановкой в стране и за рубежом. В понедельник КНДР сообщила о результатах второго дня пленарного заседания и продлении его на третий и четвертый дни.
Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК ТПК в течение семи часов выступал со сводным докладом о строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил. В докладе лидер КНДР осветил всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также «охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий».
Как сообщали южнокорейские эксперты, Ким Чен Ын может заменить новогоднее обращение к нации на постановление пленума.