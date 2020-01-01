09:02 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/ — Президент США также подчеркнул, что Иран должен стремиться к миру «больше, чем кто-либо».
Президент США Дональд Трамп не хочет вступать в вооруженный конфликт с Ираном. Об этом он заявил журналистам во Флориде.
«Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, — сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. — Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо». «Так что я не предвижу, что это [конфликт] произойдет, — отметил глава американской администрации. — Не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло».
Видеозапись подхода Трамп разместил в своем Twitter.
Ранее во вторник Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если
В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Охрана посольства и иракские полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек.