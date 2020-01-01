Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Финны сделали наушники из грибов и дрожжей Финские исследователи создали наушники из грибов, а также биопластика, сделанного из дрожжей
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
14:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Хаменеи: Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о виновности Ирана в атаке на посольство США в Багдаде. Господин Трамп ранее заявил, что Иран понесет ответственность в случае гибели людей в Ираке.

Источник: AP 2019

Господин Хаменеи сказал, что Иран будет незамедлительно отвечать на угрозы «тяжелым ударом».

«Любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — приводятся слова Али Хаменеи на его сайте. По его словам, Иран не стремится к войне.

Читайте также
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что не предупреждает, а угрожает Ирану в связи с атакой на посольство США в Багдаде. Он возложил на Иран ответственность за действия протестующих.

Причиной демонстраций стала атака США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. Господин Хаменеи осудил эту атаку. По его мнению, таким образом США мстят «Аль-Хашд аш-Шааби» за их борьбу с «Исламским государством» (ИГ; организация запрещена в России).

Протесты возле посольства продолжаются второй день. Сегодня, 1 января, американские военные применили слезоточивый газ при попытке демонстрантов поджечь крышу дипмиссии. США направляют в регион 750 военнослужащих. По данным Fox News, в ближайшие дни туда могут перебросить около 4 тыс. человек.

Захарова: США делают все возможное, чтобы население Ирана страдало
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября 2019© Ньюстюб
 Год глазами «Коммерсанта»
Что посмотреть в кино на новогодних выходных
Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
Получено фото магнитного поля, окружающего галактику
Определился соперник сборной России в четвертьфинале МЧМ
В каких странах новогодние каникулы больше, чем у россиян
Здоровье
Мужчина счел недостойным для себя пойти к врачу и умер Врачи не смогли его спасти.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Авто
Лучшие автомобили для рынка Европы за последние 10 лет Мы уже публиковали рейтинг лучших машин мира, одержавших победы в абсолютном зачёте WCOTY, но есть ещё один авторитетный конкурс ECOTY («Европейский автомобиль года»), ведущий свою историю с 1964 года. И в этих списках есть немало совпадений.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Домохозяйкой быть стыдно? 1014
Плохая мамА 768
Жадность не порок Или счёт жене. 623
Не знаю как назвать 571
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все такие разные новогодние вечеринки.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь