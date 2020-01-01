Хаменеи: Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны

Господин Хаменеи сказал, что Иран будет незамедлительно отвечать на угрозы «тяжелым ударом».
«Любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — приводятся слова Али Хаменеи на его сайте. По его словам, Иран не стремится к войне.
Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что не предупреждает, а угрожает Ирану в связи с атакой на посольство США в Багдаде. Он возложил на Иран ответственность за действия протестующих.
Причиной демонстраций стала атака США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. Господин Хаменеи осудил эту атаку. По его мнению, таким образом США мстят «Аль-Хашд аш-Шааби» за их борьбу с «Исламским государством» (ИГ; организация запрещена в России).
Протесты возле посольства продолжаются второй день. Сегодня, 1 января, американские военные применили слезоточивый газ при попытке демонстрантов поджечь крышу дипмиссии. США направляют в регион 750 военнослужащих. По данным Fox News, в ближайшие дни туда могут перебросить около 4 тыс. человек.