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20:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: самолеты с боевиками сирийской оппозиции приземлились в Ливии

По данным телеканала Al Hadas, боевики прибыли на самолетах авиакомпании, принадлежащей бывшему главе Военного совета Триполи.

Источник: Reuters

ТАСС, 1 января. Четыре самолета с членами формирований сирийской вооруженной оппозиции приземлились в среду в международном аэропорту Митига в ливийской столице. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadas.

По его версии, боевики прибыли на самолетах авиакомпании, принадлежащей бывшему главе Военного совета Триполи Абдель Хакиму Бельхаджу, который связан с исламскими радикальными группировками.

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В понедельник сирийская газета Al-Watan сообщила, что Турция готовит к отправке в Ливию группу из 2 тыс. боевиков для поддержки вооруженных формирований, воюющих на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Ранее на ливийскую территорию были доставлены порядка 500 сирийских оппозиционеров, имеющих опыт военных действий. По информации издания, в зонах на севере Сирии, подконтрольных Турции и союзным с ней вооруженным группировкам, созданы четыре центра для записи рекрутов. Отбором боевиков занимаются командиры бригад «Султана Мурада», «Сулейман-шаха» и «Аль-Муатасим», которые состоят из проживающих в Сирии этнических туркменов.

2 января Великое национальное собрание (парламент) Турции рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в Ливию. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности направить турецких военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе в военной области.

В Ливии параллельно существуют сейчас два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

31 декабря Лига арабских государств (ЛАГ) провела в Каире экстренное заседание на уровне постпредов по ситуации в этой североафриканской стране. Его участники предупредили об «опасности принятия любой из ливийских сторон шагов, открывающих путь для военных интервенций извне, что спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта в Ливии».

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