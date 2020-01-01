20:09 (мск), источник: ТАСС
СМИ: самолеты с боевиками сирийской оппозиции приземлились в Ливии
По данным телеканала Al Hadas, боевики прибыли на самолетах авиакомпании, принадлежащей бывшему главе Военного совета Триполи.
ТАСС, 1 января. Четыре самолета с членами формирований сирийской вооруженной оппозиции приземлились в среду в международном аэропорту Митига в ливийской столице. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadas.
По его версии, боевики прибыли на самолетах авиакомпании, принадлежащей бывшему главе Военного совета Триполи Абдель Хакиму Бельхаджу, который связан с исламскими радикальными группировками.
В понедельник сирийская газета
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