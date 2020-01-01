Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманныхВ 2019-м выходило много забавных и даже невероятных новостей. На их основе мы подготовили тест, где часть вопросов составлена по выдуманным событиям
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
27Кого мы потеряли в 2019 году
20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что специальные звания в ФССП появились после вступления в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно ему, служба судебных приставов приравнивается по статусу к правоохранительным органам.

Кроме того, утверждены 20 должностей, предусматривающие генеральские звания, 14 из них — для руководителей в ФССП.

Аристов возглавил ФССП в марте 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Главные утраты 2019 года
Названо главное достижение Путина за 20 лет
Самолеты с боевиками сирийской оппозиции приземлились в Ливии
Папа Франциск извинился за то, что ударил паломницу
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
Получено фото магнитного поля, окружающего галактику
Ученые оценили возможность резкого похолодания в Европе
Новый глава WADA пообещал защитить чистых спортсменов
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Горячие темы на Авто
Я устал, я мухожук 315
А между прочим... 136
А чё корпоративы никто не выкладывает? 120
Новогодние пожелания 97
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Домохозяйкой быть стыдно? 1014
Плохая мамА 769
Жадность не порок Или счёт жене. 638
Не знаю как назвать 570
Леди
Идеальные пижамы, в которых хочется провести остаток зимы Еще одна причина никуда не выходить из дома (возможно, до апреля).
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь