20:52 (мск), источник: Lenta.Ru
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову. Соответствующий указ опубликован на
Отмечается, что специальные звания в ФССП появились после вступления в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Кроме того, утверждены 20 должностей, предусматривающие генеральские звания, 14 из них — для руководителей в ФССП.
Аристов возглавил ФССП в марте 2017 года. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции.