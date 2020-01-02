Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Госсекретарю нужно остаться в Вашингтоне, чтобы следить за ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность сограждан на Ближнем Востоке, объяснили в ведомстве.
Ранее предполагалось, что поездка Помпео в Европу и Центральную Азию пройдет с 3 по 7 января. Новые даты его турне еще не определены.
29 декабря в Ираке была обстреляна военная база, на которой находились американские военные. 31 декабря участники акции протеста против авиаударов США по иракским ополченцам попытались прорваться в американское посольство в Багдаде. 1 января протестующие ушли от дипмиссии. Президент Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.