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00:14 (мск), источник: Интерфакс

Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Москва. 1 января. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за событий в Ираке, где протестующие пытались проникнуть в американское посольство. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Источник: AP 2019

Госсекретарю нужно остаться в Вашингтоне, чтобы следить за ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность сограждан на Ближнем Востоке, объяснили в ведомстве.

Ранее предполагалось, что поездка Помпео в Европу и Центральную Азию пройдет с 3 по 7 января. Новые даты его турне еще не определены.

29 декабря в Ираке была обстреляна военная база, на которой находились американские военные. 31 декабря участники акции протеста против авиаударов США по иракским ополченцам попытались прорваться в американское посольство в Багдаде. 1 января протестующие ушли от дипмиссии. Президент Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

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