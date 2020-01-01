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22:57 (мск), источник: РИА Новости

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

ООН, 1 янв — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Источник: РИА Новости

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания», — говорится в заявлении.

По словам Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено», — отмечается в заявлении.

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