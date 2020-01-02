Адвокат Трампа готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

02:37 (мск), источник: ТАСС
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента американского лидера. Об этом сообщил в среду телеканал ABC.
Как он отмечает, Джулиани в беседе с журналистами в поместье президента США
Джулиани предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, добивающимся его отстранения от власти. «Я бы с удовольствием занялся этим делом», — сказал адвокат.