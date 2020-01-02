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02:37 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Трампа готов дать показания в Сенате по делу об импичменте

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/ — Рудольф Джулиани также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.

Источник: AP 2019

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента американского лидера. Об этом сообщил в среду телеканал ABC.

Как он отмечает, Джулиани в беседе с журналистами в поместье президента США Мар-а-Лаго во Флориде сказал: «Я бы дал показания». Адвокат также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе.

Джулиани предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, добивающимся его отстранения от власти. «Я бы с удовольствием занялся этим делом», — сказал адвокат.

Справка
Дональду Трампу объявлен импичмент. Что дальше?

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей конгресса. Решение о том, продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, теперь должен будет принять Сенат уже в январе 2020 года.

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