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01:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Обвиняемый в коррупции Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что попросит парламент защитить его от судебного преследования по трем делам, в которых он проходит фигурантом. Это может задержать уголовное преследование в отношении него на несколько месяцев, передает Reuters.

Источник: AP 2019

Господин Нетаньяху в ноябре был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Поводом для этого послужили подозрения, что премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на подарки и лояльное освещение.

Биньямин Нетаньяху отрицает какие-либо нарушения, утверждая, что стал жертвой охоты на ведьм со стороны средств массовой информации.
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Судебный процесс не может начаться сразу после того, как будет подан запрос на иммунитет, и господин Нетаньяху объявил о запросе в прямом эфире за четыре часа до истечения крайнего срока подачи заявления. Премьер-министр заявил, что выдвинутые против него обвинения имеют политическую подоплеку, и у него есть право на защиту парламента. «В демократическом обществе только народ решает, кто будет руководить им», — заявил Биньямин Нетаньяху.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит говорил, что господин Нетаньяху считается невиновным до решения суда, однако среди оппозиции уже звучали требования о немедленной отставке премьера.

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