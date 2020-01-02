Обвиняемый в коррупции Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности

01:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Господин Нетаньяху в ноябре был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Поводом для этого послужили подозрения, что премьер предоставлял государственные льготы на сотни миллионов долларов израильским медиамагнатам в обмен на подарки и лояльное освещение.
Судебный процесс не может начаться сразу после того, как будет подан запрос на иммунитет, и господин Нетаньяху объявил о запросе в прямом эфире за четыре часа до истечения крайнего срока подачи заявления.
Юридический советник правительства Авихай Мандельблит говорил, что господин Нетаньяху считается невиновным до решения суда, однако среди оппозиции уже звучали требования о немедленной отставке премьера.