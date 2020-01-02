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08:35 (мск), источник: Известия

В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении политика, размещенном на сайте парламента.

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания этого договора, после которого была установлена российско-эстонская граница. По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».

Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Хенн Пыллуаас
спикер парламента (цитата по «РИА Новости»)

20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.

Ранее в тот же день Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории. При заключении договора о границе между государствами Россия захватила около 5% территории республики, полагает он.

9 мая прошлого года министр внутренних дел Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что в руках России находится 5,2% территории Эстонии. По словам экспертов, речь шла о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

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