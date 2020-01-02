В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания этого договора, после которого была установлена российско-эстонская граница. По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу».
20 ноября МИД России напомнил Таллину, что Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Ранее в тот же день Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории. При заключении договора о границе между государствами Россия захватила около 5% территории республики, полагает он.
9 мая прошлого года министр внутренних дел Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что в руках России находится 5,2% территории Эстонии. По словам экспертов, речь шла о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.