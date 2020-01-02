Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманныхВ 2019-м выходило много забавных и даже невероятных новостей. На их основе мы подготовили тест, где часть вопросов составлена по выдуманным событиям
Фоторепортажи
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
32Самые красивые фотографии 2019 года
11:34 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шабашем шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что около 1 тысячи человек в Киеве приняли участие в факельном шествии в честь 111-й годовщины рождения Бандеры.

«Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, «новогодние факельные шествия нацистов» — это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма.
Читайте также
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

«Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века», — подчеркнул Аксенов.

По мнению Аксенова, «бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное “топливо” гражданской войны».

«Это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство. Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это “вирус”, который создан искусственно и занесен извне. Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте», — подчеркнул Аксенов.

Бандера — лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА запрещено в России.

В Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры
Во время загрузки произошла ошибка.
12:07 (мск)© Ньюстюб
 Революция отменяется: 'убийца русского газа' не справился
'Мы и в сортире их замочим'. Как Россия входила в новое тысячелетие
«Нафтогаз» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»
В России 99 человек стали миллионерами с помощью лотереи
Водителям разрешили предъявлять ОСАГО на смартфоне
Название «Голландия» официально перестало существовать
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Религиовед рассказал о последствиях инцидента с Папой Римским
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Авто
Лучшее за 2019: Haval F7 против Renault Arkana Мы взяли пару нашумевших новинок года из популярного сегмента и сравнили их. Какая из них круче?
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как принц Гарри, Безруков и другие встретили Новый год с детьми Смотрите самые милые семейные снимки, которыми поделились звезды в новогоднюю ночь
Леди
Идеальные пижамы, в которых хочется провести остаток зимы Еще одна причина никуда не выходить из дома (возможно, до апреля).
Новости партнеров
Успешный 2019 год. Как президент изменил жизнь россиян в 2019 году
Сказочный Ямал. Вот почему стоит поехать за полярный круг
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь