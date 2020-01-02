11:34 (мск), источник: РИА Новости
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шабашем шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве.
Ранее сообщалось, что около 1 тысячи человек в Киеве приняли участие в факельном шествии в честь 111-й годовщины рождения Бандеры.
«Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
«Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века», — подчеркнул Аксенов.
По мнению Аксенова, «бандеровщина — проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное “топливо” гражданской войны».
«Это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство. Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это “вирус”, который создан искусственно и занесен извне. Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте», — подчеркнул Аксенов.
Бандера — лидер Организации украинских националистов, чье боевое крыло УПА запрещено в России.