14:06 (мск), источник: Известия
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства 2 января.
Совершенствование прокурорской системы было проведено с целью повысить общественное доверие к ведомству, так как осенью 2019 года сотрудникам прокуратуры не доверяли более 70% граждан.
Отмечается, что прокуратура была политизированной, а ее деятельность, вместо установления верховенства права, лишь обостряла в обществе потребность справедливости.
Как сообщается на сайте ведомства, реформа проводилась в период с октября по декабрь 2019 года и предполагает не просто «отбор лучших и честных прокуроров, но, прежде всего, людей с другими ценностями и принципами, ориентированных на решение проблем страны, а не на обслуживание собственных или иных частных интересов», а самой прокурорской системе Украины критически не хватает профессиональных и добропорядочных сотрудников.
Кроме этого, обновленный офис генерального прокурора Украины — это новые процессы и правила, лишенные коррупционных рисков и бюрократического формализма.
Сообщается также, что за всю новейшую историю Украины органы прокуратуры ни разу не переживали таких масштабных изменений.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября призвал прокуроров страны исправить сложившуюся ситуацию, когда слово «прокурор» в государстве ассоциируется с яхтами и виллами. По словам лидера страны, стратегическая задача генпрокурора Украины и его команды — «изменить это раз и навсегда».