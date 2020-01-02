Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Финны сделали наушники из грибов и дрожжей Финские исследователи создали наушники из грибов, а также биопластика, сделанного из дрожжей
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
20Победители самых престижных фотоконкурсов 2019 года
13:42 (мск), источник: Российская газета

Как будут расти зарплаты бюджетников в этом году

С 1 октября на 3,8% будут проиндексированы зарплаты бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента. Это коснется госслужащих, работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей.

Источник: РИА "Новости"

В частности, увеличение зарплаты произойдет у инженерно-технических и вспомогательных работников, обслуживающих здания и оборудование (инженеров, программистов, электромонтеров, слесарей, сантехников, техников, уборщиков служебных помещений), специалистов по соцработе, комплексной реабилитации, социальных психологов, бухгалтеров, юристов, кадровиков.

Читайте также
Россиянам приготовились повысить зарплаты

Кроме того, это коснется пожарных, спасателей, гидробиологов, океанологов, метеорологов и других работников.

Решение о повышении зарплаты региональным и муниципальным бюджетникам, в том числе техничкам в школе, нянечкам в детсадах, должны будут принять власти на местах.

Что касается бюджетников, упомянутых в «майских указах», учителей, врачей, соцработников, соотношение их зарплат и средних по регионы по-прежнему должно быть соблюдено. Таким образом, чем заметнее выросли за прошлый год средние зарплаты в регионах, тем ощутимее будет рост их зарплат.

Читайте также
Путин рассказал, как будут меняться зарплаты бюджетников в регионах
Во время загрузки произошла ошибка.
20 февраля 2019© Ньюстюб
 Как будут расти зарплаты бюджетников в этом году
Чем московское метро порадует пассажиров на время праздников
«Нафтогаз» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»
В России 99 человек стали миллионерами с помощью лотереи
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Бесследно исчезнувший кот вернулся домой в канун Нового года
Название «Голландия» официально перестало существовать
В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2020 года Начало новой декады знаменуется в кино годом громких премьер — в 2020-м нас ждет возвращение почти забытых героев прошлого, неожиданные ремейки и долгожданные продолжения, многообещающая фантастика и амбициозные драмы
Горячие темы на Авто
Я устал, я мухожук 317
А между прочим... 139
Новогодние пожелания 97
Как отдыхается? 85
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
От каких закусок последствия алкоголя становятся только хуже
Доброта или расчет: депутаты приняли неожиданное решение
Gnezdo.ru
Только узнали подробности похорон Галины Волчек
У этих знаков самый сильный ангел - хранитель
О таких мужчинах тайно мечтают все женщины
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Идеальные пижамы, в которых хочется провести остаток зимы Еще одна причина никуда не выходить из дома (возможно, до апреля).
Новости партнеров
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Конец десятилетия. Почему уходящий год можно назвать успешным
Одна большая семья. Волонтеры обменялись опытом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь