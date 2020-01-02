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19:39 (мск), источник: ТАСС

Парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий отправку войск в Ливию

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) поддержало в четверг законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Источник: AP 2019

«В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против», — такие результаты огласил спикер ВНСТ Мустафа Шентоп.

Соответствующий законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Тайип Эрдоган.

Как пояснила ранее газета Sozcu, в рамках этого законопроекта на первом этапе может идти речь об отправке военных специалистов для обучения бойцов Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Также, по утверждениям издания, Анкара может рассмотреть возможность поставки ПНС систем ПВО «Хисар» и «Коркут», разработанные турецкими конструкторами.

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Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

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