В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — написал Резаи в Twitter.
Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», ранения получили 12 иракских военнослужащих.
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против Сулеймани. В ведомстве заявили, что удар нанесен с целью предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам Сулеймани якобы был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.
В Багдаде во вторник обострилась ситуация, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста спровоцировал удар американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.