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07:07 (мск), источник: РИА Новости

В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани

ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Багдаде, заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере) Мохсен Резаи.

Источник: РИА Новости

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — написал Резаи в Twitter.

Гибель генерала Сулеймани

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани был убит в четверг вечером при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Вместе с ним также погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», ранения получили 12 иракских военнослужащих.

Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против Сулеймани. В ведомстве заявили, что удар нанесен с целью предотвратить нападения со стороны Ирана, а сам Сулеймани якобы был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

В Багдаде во вторник обострилась ситуация, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста спровоцировал удар американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии.

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