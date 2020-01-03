Иранский генерал Сулеймани убит в Багдаде по приказу Трампа. Главное

Геренал Сулеймани руководил элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающим за военную разведку, а также за специальные операции за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. КСИР внесен США в список иностранных террористических организаций.
«Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах», — говорится в заявлении Пентагона.
По информации телеканала Sky News Arabia удар был нанесен по колонне автомобилей, в которых ехали военные. Кроме Сулеймани также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.
После нанесения удара аэропорт Багдада временно прекратил работу из-за угрозы безопасности полетов.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter назвал произошедшее «актом международного терроризма США». По его словам, Сулеймани наиболее эффективно боролся с такими террористическими организациями, как «Исламское государство», «Аль-Нусра», «Аль-Каида» (запрещены в России). Зариф отметил, что действия США являются «глупой эскалацией». По данным информагентства IRNA, в Иране объявлен трехдневный общенациональный траур, Сулеймани признан мучеником.
Al Arabia сообщает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал убийство Сулеймани горькой потерей и пообещал, что ответственных за это «ждет суровая месть».
Трамп не прокомментировал результаты операции по устранению Сулеймани, но разместил фото американского флага в Twitter. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь опубликовал видео, на котором, по его словам, жители Ирака празднуют гибель генерала Сулеймани, танцуя на улицах.
Однако некоторые американские политики не одобрили приказ Трампа на уничтожение Сулеймани. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что произошедшее может привести к эскалации конфликтов в уже опасном регионе. По его словам, Трамп «сунул динамитный патрон в бочку с порохом».
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси также отметила, что высшим приоритетом американских лидеров должна быть защита американских граждан и интересов страны. При этом провокационные действия Трампа подвергают опасности жизни военнослужащих, дипломатов и других лиц.
К чему приведет смерть генерала
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство Сулемани — «предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке» (цитата по ТАСС). По его мнению, это худший сценарий развития событий, который похож на месть американцев за недавнее нападение на посольство США Багдаде.
В российском министерстве иностранных дел назвали убийство Сулеймани «авантюрным шагом», который приведет к росту напряженности в регионе. «Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — заявил ТАСС представитель МИД России.
Касем Сулеймани являлся одним из самых авторитетных иранских военачальников, которого в равной степени уважали как власти Ирана, так и рядовые бойцы КСИР, говорит человек, близкий к Минобороны России. Российские военные специалисты особенно часто контактировали с ним в начале сирийской кампании, обсуждая аспекты операции «Возмездие», направленной на ликвидацию радикальных исламистов и боевиков террористических организаций, уточняет собеседник «Ведомостей»: Сулеймани несколько раз лично прибывал в Сирию и даже выезжал на место ведения боевых действий, координируя с сирийским командованием действия иранских и сирийских военнослужащих.
Сам он последние пять лет являлся объектом для нападок американских конгрессменов: еще в 2015 г. председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс требовал от президента Барака Обамы предпринять меры в связи с тем, что иранский генерал «несет ответственность за смерть примерно 500 американцев». Сам Сулеймани попал под санкции СБ ООН, предусматривающие запрет на поездки и замораживание активов, в 2007 г. в связи с причастностью к ядерной и ракетной программе Тегерана.
Последствия убийства Сулеймани могут быть крайне непредсказуемыми, опасается дипломатический источник «Ведомостей»: до полномасштабной войны дело вряд ли дойдет, но, например, Тегеран может все договоренности по иранской ядерной программе аннулировать или перекрыть для свободного судоходства Ормузский пролив. В действиях американских властей «не проглядывается логика», говорит собеседник. Очевидно, что решение об уничтожении знаковой для КСИР и всего Ирана фигуры Дональд Трамп принимал на основе доклада спецслужб, но нельзя исключать, что те могли преследовать свои узконаправленные цели, подав информацию Трампу в нужном для них свете.
Как заявил «Ведомостям» Максим Шеповаленко, эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и соавтор книги ЦАСТ «Персидский бастион» о военном потенциале Ирана, со стороны США было бы наивно думать, что для Сулеймани не найдется равнозначной замены. Встает вопрос, зачем США нужен был этот удар, продолжает эксперт — то ли это эффектный ответ на ситуацию с посольством США в Ираке, то ли речь идет о более долгосрочных целях — например, о желании продемонстрировать силу Дональда Трампа на фоне негативных новостей об импичменте. Либо США надеются на неадекватный ответ Ирана, который может сорвать снятие санкций на поставку Ирану вооружений, что было бы возможно в 2020 г., отмечает Шеповаленко. Ситуация сложилось очень серьезная, ведь речь идет о гибели официального высокопоставленного лица страны, с которой у США формально нет войны, поясняет эксперт.
Ранее сообщалось, что 31 декабря возле посольство США в Багдаде началась акция протеста. Демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных. После этого Трамп пообещал, что власти Ирана заплатят «очень большую цену», если сотрудники посольства в Ираке пострадают.
Нефть марки Brent выросла в цене более чем на 3% после появления новости о гибели Сулеймани — до $68,31 по состоянию на 10.00 мск, свидетельствуют данные торгов. На максимуме, который наблюдался около 5.40, цена нефти Brent достигала $68,86.