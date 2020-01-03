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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed

АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Турция осуждает соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное Израилем, Кипром и Грецией, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Хами Аксоя.

Источник: РИА Новости

В четверг три страны подписали в Афинах межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из месторождений Восточного Средиземноморья в континентальную Европу.

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Подпись под соглашением поставили министры энергетики Израиля, Кипра и Греции Юваль Штайниц, Георгиос Лаккотрипис и Костис Хадзитакис.

На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Кипра Никос Анастасиадис и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

«Подписание соглашения по проекту газопровода EastMed — новый пример бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать нашу страну и Северный Кипр в регионе. Ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и турок-киприотов, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным», — говорится в заявлении Аксоя.

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В заявлении отмечается, что Турция является «наиболее экономичным и безопасным маршрутом для транспортировки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на рынки в Европе».

«Несмотря на это, закрытие дверей сотрудничества как для нас, так и для турок-киприотов на самом деле является явным признаком того, что некоторые страны преследуют порочные политические цели», — говорится в документе.

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