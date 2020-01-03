17:47 (мск), источник: РИА Новости
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Турция осуждает соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное Израилем, Кипром и Грецией, говорится в заявлении
В четверг три страны подписали в Афинах межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из месторождений Восточного Средиземноморья в континентальную Европу.
Подпись под соглашением поставили министры энергетики Израиля, Кипра и Греции Юваль Штайниц, Георгиос Лаккотрипис и Костис Хадзитакис.
На церемонии присутствовали
«Подписание соглашения по проекту газопровода EastMed — новый пример бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать нашу страну и Северный Кипр в регионе. Ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и
В заявлении отмечается, что Турция является «наиболее экономичным и безопасным маршрутом для транспортировки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на рынки в Европе».
«Несмотря на это, закрытие дверей сотрудничества как для нас, так и для