СМИ: президент Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина

«Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января», — пишет газета.
По ее сведениям, одна из основных причин отказа Дуды от поездки заключается в том, что «главным гостем должен быть президент России Владимир Путин».
Еще одной проблемой газета называет то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году позволил себе заявление о том, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».
Кроме того, отмечается, что в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста.
Всемирный форум памяти Холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии.
В Польше крайне недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».
В конце декабря на расширенной коллегии Минобороны президент России рассказал, что Липский в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение» и обещал за это поставить памятник Гитлеру в Варшаве.
После этих слов Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, у него состоялась «жесткая, но вполне корректная» беседа с директором восточного департамента.
Позицию главы государства поддержали многие политики. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Варшаву извиниться за высказывания Липского, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре.