Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманныхВ 2019-м выходило много забавных и даже невероятных новостей. На их основе мы подготовили тест, где часть вопросов составлена по выдуманным событиям
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
10В центре Москвы произошла стрельба
21:07 (мск), источник: Известия

Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране. Об этом глава государства написал в своем Twitter в пятницу, 3 января.

Источник: AP 2019

Трамп также возложил на покойного вину за убийство или нанесение тяжелых травм «тысячам американцев в течение длительного периода времени». Он выразил уверенность в том, что генерал планировал делать это и дальше, «но попался».

«Хотя Иран никогда и не признает этого, в стране ненавидели и боялись Сулеймани», — написал он, отметив, что заявления лидеров Исламской Республики — лишь попытка убедить мировую общественность в обратном.

Читайте также
Госдеп заявил о готовности «где угодно» ответить на угрозы Ирана
По мнению американского лидера, высокопоставленного военнослужащего следовало «устранить много лет назад».

О гибели Сулеймани при ракетных ударах США по аэропорту Багдада стало известно в ночь на 3 января. Эту информацию подтвердили в Тегеране и Вашингтоне. Приказ об атаке был отдан Трампом.

В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи, а также премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия американской стороны.

Между тем в Москве действия Вашингтона резко осудили.
Читайте также
Хаменеи: Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что США сначала нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, а только затем запросили в Совете Безопасности ООН оценку нападению на американское посольство в Ираке. Это, по ее мнению, является верхом цинизма.

В Минобороны России заявили, что убийство командующего «Аль-Кудс» приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также окажет негативное влияние на международную систему безопасности. В ведомстве также напомнили о заслугах Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии.

31 декабря протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Акция прошла в знак протеста против атаки ВВС США по объектам движения «Хезболла» в городе Эль-Каим 29 декабря, когда погибли не менее 15 ополченцев.

Протестующие подожгли забор дипломатического представительства. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана. Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке.

Тегеран подтвердил гибель военного генерала Касема Сулеймани
Во время загрузки произошла ошибка.
12:56 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Войска США убили иранского генерала
 Вампиры, супергерои и богатыри: самые ожидаемые фильмы нового года
По новым правилам: в ГИБДД изменили практический экзамен
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
В крови титулованной фигуристки нашли следы кокаина
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
Опубликован список АЗС, где продают некачественное топливо
СМИ: президент Польши отменил поездку в Израиль из-за Путина
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году Вспоминаем, о ком чаще всего говорили в прошедшем году, и предполагаем, кто унесет самые жирные куски «оскаровского» пирога
Авто
У 18-летнего москвича угнали Rolls-Royce Ghost В полицию обратился менеджер коммерческой фирмы 2001 года рождения
Новости партнеров
Онлайн-опрос решит будущее твоего города
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Дети
Лера Кудрявцева сводила дочь на ледовое шоу Поклонники ведущей восхитились красотой девочки
Леди
Что на самом деле может свадебное платье Рассказываем историю одежды для невест.
Новости партнеров
Дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, приняло неожиданный оборот
Украину ждет референдум. После него отношения с Россией изменятся навсегда
49-летняя Наргиз в четвертый раз станет мамой
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь