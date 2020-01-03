Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Трамп также возложил на покойного вину за убийство или нанесение тяжелых травм «тысячам американцев в течение длительного периода времени». Он выразил уверенность в том, что генерал планировал делать это и дальше, «но попался».
«Хотя Иран никогда и не признает этого, в стране ненавидели и боялись Сулеймани», — написал он, отметив, что заявления лидеров Исламской Республики — лишь попытка убедить мировую общественность в обратном.
По мнению американского лидера, высокопоставленного военнослужащего следовало «устранить много лет назад».
О гибели Сулеймани при ракетных ударах США по аэропорту Багдада стало известно в ночь на 3 января. Эту информацию подтвердили в Тегеране и Вашингтоне. Приказ об атаке был отдан Трампом.
В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.
Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи, а также премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия американской стороны.
Между тем в Москве действия Вашингтона резко осудили.
Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что США сначала нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, а только затем запросили в Совете Безопасности ООН оценку нападению на американское посольство в Ираке. Это, по ее мнению, является верхом цинизма.
В Минобороны России заявили, что убийство командующего «Аль-Кудс» приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также окажет негативное влияние на международную систему безопасности. В ведомстве также напомнили о заслугах Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии.
31 декабря протестующие проникли за внешний периметр ограды посольства США в Багдаде. Акция прошла в знак протеста против атаки ВВС США по объектам движения «Хезболла» в городе Эль-Каим 29 декабря, когда погибли не менее 15 ополченцев.
Протестующие подожгли забор дипломатического представительства. Пострадавших среди американских дипломатов не было. США обвинили в нападении власти Ирана. Президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке.