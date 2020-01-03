18:22 (мск), источник: Московский комсомолец
Кравчук поспорил с Савченко про ДНК Украины
Украинцы являются нацией без единого ДНК, Украина разделена на три части, заявил
Бывший глава государства заявил, что Украина не может объединиться, так как интересы ее разных частей расходятся. «Украина имеет три маленьких Украины:
Савченко с Кравчуком не согласилась. Она сказала, что у украинцев общее происхождение. Есть разности, но есть и общее. Вопрос только, на сколько процентов. На это Кравчук ответил, что если взять Донбасс и Львов, то это будут разные области с разным сознанием.
Савченко возразила, что на Западе и Востоке Украины значительное число граждан работают шахтерами. Кравчук же подчеркнул, что в Раде есть депутаты и с Востока, и с Запада, и различия между ними очевидны.