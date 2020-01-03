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18:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Кравчук поспорил с Савченко про ДНК Украины

Украинцы являются нацией без единого ДНК, Украина разделена на три части, заявил экс-президент страны Леонид Кравчук в ходе передачи на канале ZIK. Его оппонентом была политик Надежда Савченко.

Источник: РИА "Новости"

Бывший глава государства заявил, что Украина не может объединиться, так как интересы ее разных частей расходятся. «Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр» — сказал Кравчук. Он добавил, что эти части имеют разные историческую память и ментальности.

Савченко с Кравчуком не согласилась. Она сказала, что у украинцев общее происхождение. Есть разности, но есть и общее. Вопрос только, на сколько процентов. На это Кравчук ответил, что если взять Донбасс и Львов, то это будут разные области с разным сознанием.

Савченко возразила, что на Западе и Востоке Украины значительное число граждан работают шахтерами. Кравчук же подчеркнул, что в Раде есть депутаты и с Востока, и с Запада, и различия между ними очевидны.

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