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22:00 (мск), источник: РИА Новости

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Источник: Reuters

«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — сказал он.

Переговоры Москвы и Минска

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Россия и Белоруссия до конца минувшего года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24−25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.

Однако контракты к 1 января так и не заключили. Ранее днем стало известно, что с начала года прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, загрузка обоих заводов снизилась до технологического минимума. При этом в «Белнефтехиме» заявили, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских контрактов, причем прорабатываются поставки «по различным направлениям, а не только из России». Пока заводы работают на накопленных запасах.

В последние дни года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба», пригрозив «забрать у России две трубы».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит.

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