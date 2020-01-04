01:07 (мск), источник: РИА Новости
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
КАИР, 4 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
Правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции ранее утвердил отправку турецких военных в Ливию.
При этом Хафтар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган толкает свою армию на гибель.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения в Триполи. Ранее ЛНА не удалось достичь