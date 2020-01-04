Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада

«Факт: коалиция в последние дни не наносила авиаударов около района Таджи (к северу от Багдада)», — сообщил Кэггинс в Twitter.
Позже иракская армия заявила, что отрицает информацию об авиаударе в районе Таджи.
Напомним, в ночь на 3 января по распоряжению президента США Дональда Трампа международный аэропорт в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу. В результате атаки был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Трамп заявил, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, какие именно нападения он планировал.
Сегодня, 4 января советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Касем Сулеймани планировал атаки на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков и дипломатов. Разглашать подробности он также отказался, сославшись на засекреченные данные.