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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Коалиция США отрицает проведение авиаударов севернее Багдада

США не проводили авиаударов в районе Таджи к северу от Багдада, заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс. Ранее шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») заявило, что авиаудар, нанесенный по автоколонне ополченцев в этом районе, предварительно был направлен на медиков.

Источник: AP 2019

«Факт: коалиция в последние дни не наносила авиаударов около района Таджи (к северу от Багдада)», — сообщил Кэггинс в Twitter.

Позже иракская армия заявила, что отрицает информацию об авиаударе в районе Таджи.
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В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани

Напомним, в ночь на 3 января по распоряжению президента США Дональда Трампа международный аэропорт в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу. В результате атаки был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Трамп заявил, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, какие именно нападения он планировал.

Сегодня, 4 января советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Касем Сулеймани планировал атаки на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков и дипломатов. Разглашать подробности он также отказался, сославшись на засекреченные данные.

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