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11:44 (мск), источник: Известия

Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению политика, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.
Источник: РИА "Новости"

«Это не может оставить никого равнодушным», — цитирует Кадырова «РИА новости».

Генерал Сулеймани, командовавший спецподразделением «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) «Аль-Кудс», был убит вечером 2 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США.

В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель, в частности, защитить американских военнослужащих в Ираке. Президент США Дональд Трамп отметил, что Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
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Иранские власти пообещали отреагировать на действия американской стороны. В Госдепе со своей стороны заявили о готовности к ответу Тегерана. В то же время в письменном заявлении исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чеда Вулфа, опубликованном 3 января, говорится об отсутствии каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угроз для страны после убийства высокопоставленного военного.

В Москве атаку американской стороны осудили. Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что «данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведет к новому витку эскалации».

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