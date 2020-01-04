Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

«Это не может оставить никого равнодушным», — цитирует Кадырова «РИА новости».
Генерал Сулеймани, командовавший спецподразделением «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) «Аль-Кудс», был убит вечером 2 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США.
В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель, в частности, защитить американских военнослужащих в Ираке. Президент США Дональд Трамп отметил, что Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Иранские власти пообещали отреагировать на действия американской стороны. В Госдепе со своей стороны заявили о готовности к ответу Тегерана. В то же время в письменном заявлении исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чеда Вулфа, опубликованном 3 января, говорится об отсутствии каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угроз для страны после убийства высокопоставленного военного.
В Москве атаку американской стороны осудили. Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что «данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведет к новому витку эскалации».