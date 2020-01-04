Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

По данным Bloomberg и Politico, президент США принял решение о ликвидации после ракетных обстрелов баз США в Ираке. Агентство добавило, что Трамп позже поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара для убийства генерала. Среди них были госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и вице-президент Майк Пенс. Politico сообщило, что вместе с ними резиденцию Трампа Мар-а-Лаго посещали также глава Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, министр обороны Марк Эспер и директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд. Кроме того, Трамп запрашивал по телефону информацию у других консультантов.
Источники агентства отметили, что военные не следили напрямую за генералом перед атакой, но инициировали авиаудар, когда разведка сообщила, что он, возможно, будет находиться в аэропорту Багдада.
По словам двух других собеседников агентства, США точно знали время приземления самолета господина Сулеймани, прилетевшего из Ливана или Сирии.
Высокопоставленный собеседник Politico сообщил, что президент дал Пентагону широкую свободу действий, включая ликвидацию генерала при первой возможности. Это стало следствием ракетных обстрелов баз США в Ираке за последние два месяца. «У нас было разрешение до проведения удара», — сказал собеседник издания. Он не стал уточнять, когда именно военное ведомство получило распоряжение.
На вопрос о возможном ответном ударе со стороны Ирана источник отметил, что «мяч на иранской стороне». «Мы ждем, чтобы увидеть их ответ», — добавил он.
Напомним, в ночь на 3 января по распоряжению президента США международный аэропорт в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу. В результате атаки был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.
Трамп заявил, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, какие именно нападения он планировал.
Сегодня, 4 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Касем Сулеймани планировал атаки на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков и дипломатов. Разглашать подробности он также отказался, сославшись на засекреченные данные.