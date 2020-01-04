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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, решение об убийстве генерала было принято в конце декабря. Газета Politico заявила, что Трамп мог отдать такое распоряжение еще два месяца назад.

Источник: Reuters

По данным Bloomberg и Politico, президент США принял решение о ликвидации после ракетных обстрелов баз США в Ираке. Агентство добавило, что Трамп позже поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара для убийства генерала. Среди них были госсекретарь США Майк Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и вице-президент Майк Пенс. Politico сообщило, что вместе с ними резиденцию Трампа Мар-а-Лаго посещали также глава Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, министр обороны Марк Эспер и директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд. Кроме того, Трамп запрашивал по телефону информацию у других консультантов.

Источники агентства отметили, что военные не следили напрямую за генералом перед атакой, но инициировали авиаудар, когда разведка сообщила, что он, возможно, будет находиться в аэропорту Багдада.

По словам двух других собеседников агентства, США точно знали время приземления самолета господина Сулеймани, прилетевшего из Ливана или Сирии.

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Высокопоставленный собеседник Politico сообщил, что президент дал Пентагону широкую свободу действий, включая ликвидацию генерала при первой возможности. Это стало следствием ракетных обстрелов баз США в Ираке за последние два месяца. «У нас было разрешение до проведения удара», — сказал собеседник издания. Он не стал уточнять, когда именно военное ведомство получило распоряжение.

На вопрос о возможном ответном ударе со стороны Ирана источник отметил, что «мяч на иранской стороне». «Мы ждем, чтобы увидеть их ответ», — добавил он.

Напомним, в ночь на 3 января по распоряжению президента США международный аэропорт в столице Ирака Багдаде подвергся обстрелу. В результате атаки был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Трамп заявил, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, какие именно нападения он планировал.

Сегодня, 4 января, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Касем Сулеймани планировал атаки на американских солдат, летчиков, военнослужащих Корпуса морской пехоты, моряков и дипломатов. Разглашать подробности он также отказался, сославшись на засекреченные данные.

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