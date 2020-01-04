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17:18 (мск), источник: Секрет Фирмы

Путин заявил об обеспокоенности низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин заявил, что его беспокоит стагнация реальных доходов россиян. Эту тему глава государства поднимет в послании Федеральному собранию 15 января, рассказал он ТАСС.

Источник: AP 2019

Путин отметил, что продолжает готовиться к выступлению. Он не стал раскрывать детали документа, потому что окончательных решений по его содержанию еще нет. Впрочем, президент пообещал сфокусировать внимание на низких доходах населения.

Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения.
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Кроме того, глава государства в послании поднимет темы преодоления бедности и снижения количества людей, живущих на минимальный размер оплаты труда. С 1 января он составляет 12 130 рублей.

На итоговой пресс-конференции в декабре 2019 года Путин признал, что в последние годы реальные доходы россиян сокращались. По мнению президента, проблему надо решать, поднимая производительность труда и ВВП.

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы россиян снизились на 2,2%, во втором — выросли на 0,9%, в третьем — прибавили ещё 3,3%. В целом в январе-сентябре рост реальных доходов составил 0,8%.

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20 ноября 2019© Ньюстюб
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