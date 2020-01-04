Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей РоссииПочти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
32Самые красивые фотографии 2019 года
16:46 (мск), источник: РИА Новости

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж», говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

«Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального Собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале “Манеж” для заслушивания послания президента Федеральному Собранию», — говорится в документе.

Также администрации президента РФ поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного Суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя СК РФ, председателя ЦИК и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета РФ и глав основных конфессий.

Федеральному государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального Собрания РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Путин заявил об обеспокоенности низкими доходами россиян
СМИ: солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
WADA назначило России сумму ежегодного взноса
Сборная России играет с Швецией в полуфинале МЧМ (трансляция)
Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»
Здоровье
Болезни от любви: что нужно о них знать Разъясняем тонкости лечения половых инфекций.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году Вспоминаем, о ком чаще всего говорили в прошедшем году, и предполагаем, кто унесет самые жирные куски «оскаровского» пирога
Горячие темы на Авто
Россия вышла в полуфинал по хоккею 139
Альтернатива курению табака. 131
Какими будут "двадцатые"? 122
Как отдыхается? 95
Новости партнеров
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Цифры не врут. Граждан РФ устраивает все
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Коновалов ударил по льготам
Дети
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой У актрисы родилась дочь
Леди
Как мы купили зимние вещи на Алиэкспрессе (честные фото) Мы решили проверить, можно ли на самом популярном китайском сайте одеться для суровой российской зимы. И выбрали теплые, но сексуальные вещи. Что получили —
Дом
«Семья» из 500 человек сняла особняк и разгромила его
Дом с нуля: проект загородного коттеджа для семьи
7 частых проблем, с которыми сталкивается каждый путешественник
Страна солнца: как выглядит самое загадочное место Чечни?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь