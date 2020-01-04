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17:55 (мск), источник: Известия

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России 4 января.

Источник: AP 2019

Министры подчеркнули, что действия США являются «грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем», которые накопились на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

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Ранее в этот же день Зариф сообщил, что Тегеран не хочет напряженности в регионе, а присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки.

В субботу российский министр также обсудил сложившуюся в Иране ситуацию с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями «американской акции» для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу затронули вопросы сирийского урегулирования и ситуацию в Ливии в контексте подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне.

О гибели Сулеймани при американских ракетных ударах по аэропорту Багдада стало известно в ночь на 3 января. Эту информацию подтвердили в Тегеране и Вашингтоне. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп, который позже назвал убитого генерала «террористом номер один». В Пентагоне заявили, что атака была оборонительной, целью которой являлось защитить американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер Али Хаменеи и премьер-министр Али Рабии пообещали ответить на действия США.

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