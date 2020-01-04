Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Министры подчеркнули, что действия США являются «грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем», которые накопились на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.
Ранее в этот же день Зариф сообщил, что Тегеран не хочет напряженности в регионе, а присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки.
В субботу российский министр также обсудил сложившуюся в Иране ситуацию с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями «американской акции» для мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Кроме того, Лавров и Чавушоглу затронули вопросы сирийского урегулирования и ситуацию в Ливии в контексте подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне.
О гибели Сулеймани при американских ракетных ударах по аэропорту Багдада стало известно в ночь на 3 января. Эту информацию подтвердили в Тегеране и Вашингтоне. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп, который позже назвал убитого генерала «террористом номер один». В Пентагоне заявили, что атака была оборонительной, целью которой являлось защитить американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.
Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер Али Хаменеи и премьер-министр Али Рабии пообещали ответить на действия США.