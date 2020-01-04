«Катаиб Хезболлах» угрожает атаковать в Ираке базы, используемые США

«Сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз американского врага, начиная с вечера воскресенья», — говорится в заявлении.
В субботу в районе Багдада произошли три ракетные атаки: в центре Багдада недалеко от посольства США, в жилом респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе расположения военной базы «Балад» на севере столицы. О жертвах пока не сообщается.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Американские военные, согласно разным источникам, используют несколько иракских военных баз. Они расположены на юге Ирака, в Иракском Курдистане на севере страны, а также в районе иракской столицы.