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22:04 (мск), источник: РИА Новости

«Катаиб Хезболлах» угрожает атаковать в Ираке базы, используемые США

КАИР, 4 янв — РИА Новости. Группировка «Катаиб Хезболлах», входящая в состав иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», угрожает с воскресенья атаковать базы в Ираке, которые используют американские военные. Об этом говорится в распространенном заявлении командующего спецоперациями группировки.

Источник: AFP 2019

«Сотрудники иракских сил безопасности должны держаться на расстоянии не менее километра от военных баз американского врага, начиная с вечера воскресенья», — говорится в заявлении.

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В субботу в районе Багдада произошли три ракетные атаки: в центре Багдада недалеко от посольства США, в жилом респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе расположения военной базы «Балад» на севере столицы. О жертвах пока не сообщается.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Американские военные, согласно разным источникам, используют несколько иракских военных баз. Они расположены на юге Ирака, в Иракском Курдистане на севере страны, а также в районе иракской столицы.

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