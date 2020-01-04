В США назвали преимущества украинской армии над американской

Он уточнил, что американские военные узнают от украинских солдат и офицеров «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику».
«Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас», — добавил Тейлор. Он отметил, что в случае войны с Россией опыт, полученный военнослужащими США на Украине, станет для них преимуществом.
Также, по словам дипломата, американские военные научились у украинцев, как воевать против дронов и артиллерии.