Британия и Австрия считают атаку США реакцией на действия Ирана

Уоллес рассказал журналистам о его разговоре с министром обороны США Марком Эспером. Они договорились «призвать стороны к деэскалации» на Ближнем Востоке. По словам министра обороны Британии, несколько месяцев войска США в Ираке подвергались нападениям со стороны ополченцев, которых поддерживает Иран.
Согласно международному праву, США вправе защищать себя от тех, кто создает неминуемую угрозу для их граждан.
Бен Уоллесминистр обороны Великобритании (цитата по Reuters)
Себастьян Курц в интервью Bild предложил Вену в качестве площадки для переговоров США и Ирана. При этом он считает, что американская сторона убийством иранского генерала отреагировала на «иранский образ действий и иранское поведение в прошлом».
«Важно не допустить обострения, для этого необходимо использовать кризисные механизмы. Вена, разумеется, доступна в качестве места для возможных переговоров, если США и Иран захотят вновь их провести. У нас хороший опыт в переговорах по ядерному соглашению», — сказал Курц. По его мнению, дипломатия — единственный способ не допустить эскалации.
Ранее Иран назвал Германию «в какой-то мере соучастником» атаки США за позицию МИД ФРГ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что американская сторона своей атакой ответила на провокации Ирана.
В ночь на 3 ноября США нанесли удар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада и убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала (КСИР) Касема Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить и дать «сокрушительный ответ» США.