В конгрессе США назвали убийство Сулеймани «провокационным»

«Провокационная, эскалационная и непропорциональная военная операция администрации Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников», — говорится в заявлении Пелоси.
Она отметила, что операция была проведена «без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для конгресса, так и для общественности». При этом соответствующее уведомление, направленное конгрессу, по ее словам, вызывает больше вопросов, чем ответов.
«Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана… Как спикер палаты представителей я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести подробный брифинг для всего конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся на рассмотрении. Администрация должна сотрудничать с конгрессом в продвижении подлинной стратегии деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие», — резюмирует спикер.
Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.
Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном.
Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее.
При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.