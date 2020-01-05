Почти 30 курсантов военного училища погибли при авиаударе в Триполи

Училище расположено на юге Триполи в районе «Аль-Хадба аль-Хадра», который находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
17 декабря войска Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара начали продвижение на Триполи. Они захватили территории вблизи моста Захры на юге города после бегства оттуда противоборствующих военных ПНС.
26 декабря ПНС запросило у Анкары поддержку из-за наступления ЛНА на Триполи. Отмечалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции утвердил отправку военных в Ливию.
В телефонном разговоре 2 января президент США Дональд Трамп предупредил Эрдогана, что иностранное вмешательство в ситуацию в Ливии лишь осложнит обстановку в этой стране.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти — признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет, который поддерживает Хафтар.