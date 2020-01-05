06:26 (мск), источник: РИА Новости
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посольство Польши на Украине раскритиковало реакцию
Ранее Зеленко, комментируя позицию дипломатов, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.
«Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве задались вопросом, почему в Киеве требуют от России признания Голодомора, если сами считают «культ (националистов. — прим. ред.) Бандеры и Мельника» внутренним делом страны.
Кроме того, польские дипломаты раскритиковали Зеленко за слова о том, что осуждение Польшей и Израилем чествования националистов на Украине идет на пользу «третьей стороне».
«О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации», — заключили в посольстве.
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти националистов, отреагировав таким образом на проведенное в начале января в Киеве шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры.
Дипломатов возмутило то, что 1 января Киевская городская администрация вывесила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры, а Львовский областной совет принял решение о выделении средств для чествования памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, создателя «теории украинской расы».