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06:26 (мск), источник: РИА Новости

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Посольство Польши на Украине раскритиковало реакцию пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов, об этом говорится в комментарии дипмиссии «Польскому радио».

Источник: AP 2019

Ранее Зеленко, комментируя позицию дипломатов, заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

«Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — говорится в заявлении дипмиссии.

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В посольстве задались вопросом, почему в Киеве требуют от России признания Голодомора, если сами считают «культ (националистов. — прим. ред.) Бандеры и Мельника» внутренним делом страны.

Кроме того, польские дипломаты раскритиковали Зеленко за слова о том, что осуждение Польшей и Израилем чествования националистов на Украине идет на пользу «третьей стороне».

«О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации», — заключили в посольстве.

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием на Украине памяти националистов, отреагировав таким образом на проведенное в начале января в Киеве шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Бандеры.

Дипломатов возмутило то, что 1 января Киевская городская администрация вывесила на своем здании баннер с изображением Степана Бандеры, а Львовский областной совет принял решение о выделении средств для чествования памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, создателя «теории украинской расы».

В Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры
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