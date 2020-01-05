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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT). Главе государства якобы передали, что в действиях господина Сулеймани не было ничего из ряда вон выходящего. По данным издания, высокопоставленные представители Пентагона были удивлены, что господин Трамп выбрал наиболее радикальное решение для ответа Ирану.
Источник: AFP 2019

NYT пишет, что президент США 28 декабря отказался от устранения господина Сулеймани и выбрал налет на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». При атаке погибли 25 человек, более 50 были ранены. За этим последовали беспорядки возле посольства США в Багдаде.

После этого Дональд Трамп якобы проигнорировал разведданные, согласно которым не было ничего необычного в поездках Касема Сулеймани. По данным газеты, иранский генерал не получил одобрения верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на реализацию действий против США.

NYT пишет, что поддерживали радикальную версию ответа Ирану госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майкл Пенс. В обсуждении кроме них принимали участие помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, министр обороны Марк Эспер, директор ЦРУ Джина Хэспел и и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял господин Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ».

Подробнее об убийстве Касема Сулеймани читайте в публикации «Ъ».

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