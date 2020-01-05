09:37 (мск), источник: Коммерсантъ
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT). Главе государства якобы передали, что в действиях господина Сулеймани не было ничего из ряда вон выходящего. По данным издания, высокопоставленные представители Пентагона были удивлены, что господин Трамп выбрал наиболее радикальное решение для ответа Ирану.