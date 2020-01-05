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17:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Тегеран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани

Иран обратился в Совет безопасности ООН после убийства генерала Касема Сулеймани в ходе операции США в Ираке, сообщил официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави. Он заверил, что ведомство «уже принимает политические, юридические и международные меры» (цитата по ТАСС).

Источник: Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. По его словам, Соединенные Штаты ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо ранее», если иранские военные нападут на американских солдат. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави усомнился в способности США совершить подобную атаку. А глава МИД Ирана Джавад Зариф сказал, что считает возможный удар США по культурным объектам Ирана «военным преступлением».

После слов Дональда Трампа в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, который представляет в стране интересы США. Замминистра иностранных дел страны по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил дипломату решительный протест в связи с угрозами президента США, «которые нарушают нормы международного права».

Аракчи отметил, что «Иран ответит на любые угрозы или действия, касающиеся нацбезопасности и территориальной целостности» (цитата по IRNA).

Международное сообщество призвало стороны к сдержанности. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Джавада Зарифа в Брюссель для обсуждения деэскалации в регионе.

Глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала (КСИР) Касема Сулеймани был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада в ночь на 3 ноября. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США.

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