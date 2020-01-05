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18:40 (мск), источник: RTVi

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за прекращение действия соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод иностранных войск из страны. Об этом 5 января сообщил телеканал Al Arabiya.

Источник: AP 2019

Резолюция, которую приняли на экстренном заседании Совета представителей, обязывает «правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Основная цель резолюции — заставить США вывести из Ирака около пяти тысяч американских военнослужащих, которые сейчас находятся в разных частях страны.

Принятие резолюции поддержали большинство депутатов-шиитов. Они же занимают большинство мест в парламенте.

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Многие законодатели, которые являются суннитами и курдами, не присутствовали на заседании в знак протеста против отмены соглашения.

Начать пересмотр всех соглашений о присутствии иностранных сил в стране призвал исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Абдель Махди. Такой же точки зрения придерживается лидер шиитской военизированной группировки «Хезболла» в Ливане Хасан Насралла. Он назвал «выселение американских вооруженных сил из региона» приоритетом.

3 января недалеко от аэропорта Багдада погибли Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Они погибли при ракетном обстреле, который нанесла американская авиация по приказу президента США Дональда Трампа.

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