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20:18 (мск), источник: ТАСС

В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/ — В Тегеране добавили, что это станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли.

«Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», — подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне».

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

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